Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Üniversitenin 15 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, HİTÜ Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Çorum Eczacı Odası Başkanı E. Şefkat Güler, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversite Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurcan Baykam, pandemi sürecinde insan sağlığının öneminin ve aynı zamanda sadece bireysel olarak değil toplum sağlığını yöneten sağlık çalışanlarının ve hekimlerin vazgeçilmezliğinin bir kez daha gözler önüne serildiğini söyledi.

HİTÜ Tıp Fakültesinde şu an 651 öğrencinin eğitimini sürdürdüğünü bildiren Baykam, fakültede 208 öğretim elemanı ayrıca mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimine devam eden 87 uzmanlık öğrencisi olduğunu aktardı. YKS sınavlarında başarılarının yükseldiğine dikkati çeken Baykam, “Yatay geçişlerdeki kontenjanın çok çok üstündeki başvurular, eğitim programlarımız ve akademik kadromuz ile ilgili övgü dolu geri dönüşler doğru yolda olduğumuzu göstermektedir” dedi.



“ÇORUM ÖĞRENCİ DOSTU”

Çorum’un hem yerel yönetimleri ile hem de halkı ile öğrenci dostu olduğunu dile getiren Baykam, öğrencilere seslenerek, “İşimizi en iyi yapmanın sonucu ve en heyecanlı kısmı, sizleri iyi birer hekim olarak yetiştirebilmek. Geleceğimizi, sağlığımızı emin ellere bırakmak için bizler de var gücümüzle tüm bilgi, görgü ve mesleki bilgilerimizi sizlerle paylaşacağız. Mezun olduğunuzda devletini ve milletini seven, bilimsellikten şaşmayan iyi hekimler olarak yetişmiş olmanız en büyük temennimiz.”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, törende yaptığı konuşmada, HİTÜ’nün genç ve dinamik bir üniversite olduğunu, tıp fakültesinin kendi şartlarında önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi. Güçlü bir kadroları olduğunu dile getiren Öztürk, “Akademik kadromuzdaki kararlılığın öğrencilerimiz her dönem hissedeceklerdir. Bu bölgede yakın çevremizde 2000 yılı sonrası kurulmuş birçok tıp fakültesinin yanında hem akademik kadromuz hem de donanımımız olarak iftihar edeceğimiz bir düzeyde olduğumuzu paylaşmak isterim” dedi.



“EĞİTİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

HİTÜ’nün 18 bin öğrencisi olduğunu bildiren Öztürk, salgın döneminde eğitim ve öğretimi aksatmamak, öğrencilerden ayrı kalmamak için tedbirleri sıkılaştırarak yeni bir eğitim öğretime başladıklarını aktardı. Öğrencilerden sadece okullarında değil, bulundukları her ortamda Covit-19 tedbirlerine riayet etmelerini isteyen Öztürk, "Biz sizlerin kılına zarar gelsin istemiyoruz. Geleceğin hekimleri olarak bugün büyük bir sorumlulukla bu önlüğü giyeceksiniz bu sorumluluğun belki de bu mesleğe ilk rasyonel bir beklentisi olarak Covit-19 şartlarında elimizden bize sunulan tedbirlere uymak geliyor. Buradan 18 bin öğrencimizin tamamına seslenmek istiyorum, 2021-2022 yılı eğitim öğretim hayatımızın hiçbir aksaklıkla karşı karşıya kalmaması için aşılarınızı olun ve gerekli tedbirleri alın. Şartlar ne olursa olsun biz eğitimden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

208 KİŞİLİK AKADEMİK KADRO

Tıp fakültesinin güçlü bir akademik kadrosu olduğunu aktaran Öztürk, 18 profesör ve yükselmek üzere çalışmalarını sürdüren 36 doçent, 62 yardımcı doçent ve 92 araştırma görevlisiyle beraber toplam 208 kişilik eğitim ordusu olduğunu vurguladı.

Tıp fakültesinin önünde aşması gereken sadece fiziksel sorunlar olduğunu dile getiren Öztürk, şunları söyledi: “Biz yönetim olarak o sorunları aşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitim kalitesi açısından herhangi bir sorun olmaması ve daha açacak yeni alanlar olduğunu görmek de bizleri heyecanlandırıyor. Tıp fakültemizi daha kaliteli hale getiren 800 yataklı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitimlerin pratikliğinin yapıldığı muazzam bir ortamının oluşmasının da önemi olduğunu vurgulamak istiyorum. Geçen yıl hastane salgın şartlarında 1 milyon poliklinik yapmış. Bu muazzam bir tecrübe alanı demek. Sadece Çorum değil bölgeden gelen hastaların yoğun olarak geldiğini biliyoruz. Çalışmalarından ve fakültemize katkılarından dolayı Başhekimimize de teşekkür ediyoruz.”

Konuşmaların ardından tıp fakültesine katkılarından dolayı Çorum Eczacı Odası Başkanı E. Şefkat Güler’e teşekkür belgesi takdim edildi.

Törende Tıp Fakültesi’ne başlayan 280 öğrenci beyaz önlüklerini giyerek yemin ettiler. Öğrenci yeminini Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş yaptırırken, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirildi.

(Nurdan AKBAŞ)

