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Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi

Çorum'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi

Çorum'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

11 Şubat 2020 Salı 00:03
Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi

Gece - 10 dereceye kadar düşen sıcaklık sonrası süs havuzları buz tuttu.

Son yılların en soğuk günlerinin görüldüğü, sıcaklığın gece eksi 10, gündüz ise eksi 6 derece birden düştüğü kentte yaşam olumsuz etkilendi. Park ve bahçelerdeki süs havuzları dondu.

Havuzların üzerinde kalın buz tabakaları oluştu. Soğuk hava doğal hayatı da olumsuz etkiledi. Kuşlar kendileri için yem bırakılan alanlara akın etti. Soğuk havaların önümüzdeki günlerde de etkili olacağı belirtildi.

METEOROLOJİ UYARDI

Öte yandan Meteoroloji, Çorum için kar yağışı uyarısında bulundu.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Çorum, Amasya ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

(Mehmet DALAR)

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