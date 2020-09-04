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Silahla vurulan genç kurtarılamadı

ÇORUM'da otobüs terminalinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada, vurulan Onur Osman Şirin  (22), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Güncel 04.09.2020, 01:12 04.09.2020, 10:55
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Olay, üç gün önce  kentteki çevre yolu üzerindeki şehirlerarası otobüs terminali yakınında meydana geldi. Onur Osman Şirin  ve arkadaşı Umut F. (18), daha önce aralarında husumet bulunan Hakan K. (41), eşi Esra K. (34) ve oğlu Ö.C.K. (17) ile karşılaştı. İki grup arasındaki tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya  dönüştü. Osman Şirin  bacağından  ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. 

Onur Osman Şirin  ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Üç gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Şirin Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OLAY SONRASI BİR KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

 Olayın ardından  gözaltına alınan Hakan K., Esra K. ve Ö.C.K. Yakalanarak, gözaltına alındı.
Üç kişiden  Hakan K., tutuklanmıştı.

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