Silahla vurulan genç kurtarılamadı

Olay, üç gün önce kentteki çevre yolu üzerindeki şehirlerarası otobüs terminali yakınında meydana geldi. Onur Osman Şirin ve arkadaşı Umut F. (18), daha önce aralarında husumet bulunan Hakan K. (41), eşi Esra K. (34) ve oğlu Ö.C.K. (17) ile karşılaştı. İki grup arasındaki tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Osman Şirin bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Onur Osman Şirin ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Üç gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Şirin Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OLAY SONRASI BİR KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından gözaltına alınan Hakan K., Esra K. ve Ö.C.K. Yakalanarak, gözaltına alındı.

Üç kişiden Hakan K., tutuklanmıştı.