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Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020 nefes kesiyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020’nin devam ettiğini açıkladı.

Güncel 08.09.2020, 00:51
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Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020 nefes kesiyor

MSB, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla devam ettiğini belirtti. MSB, nefes kesen tatbikatın fotoğraflarını da paylaştı.

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