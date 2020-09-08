Flaş Haber“Çorum iyiye gitmiyor”
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020 nefes kesiyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020’nin devam ettiğini açıkladı.
Güncel 08.09.2020, 00:51
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MSB, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla devam ettiğini belirtti. MSB, nefes kesen tatbikatın fotoğraflarını da paylaştı.
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