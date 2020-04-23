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Sağlıkçılar dans ederek moral buldular

Çorum’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları moral için dans etti.

23 Nisan 2020 Perşembe 10:59

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları zor ve yoğun günler yaşıyor. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli personel, bu zor günlerde hem birbirine hem de tedavi gören hastalara moral verebilmek için dans etti. Sosyal medyada hızla yayılan yeni akım Oh Na Na Nah şarkısı eşliğinde dans eden ayrıca penguen dansı yapan sağlıkçılar ilgi odağı oldu. Covid özel kıyafetleriyle dans eden sağlıkçıların bu anları sosyal medyada paylaşıldı.

Son Güncelleme: 23.04.2020 11:09
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