Robot Yarışması’nda sağlanan başarıya övgü

Vali Yardımcısı Tamer Orhan ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, her iki okulu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencileri kutladılar.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan, “Finallerde hiç maç kaybetmeyip tüm seyircilerin de beğenisini kazanarak Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) 2020 İstanbul Turnuvasının Şampiyonu (Türkiye ve Avrupa Şampiyonu) olarak adını Dünya Şampiyonasına adını yazdıran takımımız ailelerine, okullarına, ilimize ve bizlere çok büyük gurur yaşattı” dedi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak da, yerli ve milli teknoloji üretiminin kendilerini gururlandırdığını belirterek, Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston şehrinde yapılacak Dünya Şampiyonası’nda da başarı beklediklerini söyledi.

(Haber Merkezi)