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Robot Yarışması’nda sağlanan başarıya övgü

TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, Uluslararası FRC (First Robotics Competition) Robot Yarışmasının Avrupa ayağında 53 takım arasında birinci olarak Türkiye şampiyonluğu yanında Avrupa şampiyonluğunu da elde edip Dünya Şampiyonası’na katılma hakkını kazanması büyük takdir topladı.

Robot Yarışması’nda sağlanan başarıya övgü

TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, Uluslararası FRC (First Robotics Competition) Robot Yarışmasının Avrupa ayağında 53 takım arasında birinci olarak Türkiye şampiyonluğu yanında Avrupa şampiyonluğunu da elde edip Dünya Şampiyonası’na katılma hakkını kazanması büyük takdir topladı.

15 Mart 2020 Pazar 20:40
Robot Yarışması’nda sağlanan başarıya övgü

Vali Yardımcısı Tamer Orhan ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, her iki okulu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencileri kutladılar.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan, “Finallerde hiç maç kaybetmeyip tüm seyircilerin de beğenisini kazanarak Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) 2020 İstanbul Turnuvasının Şampiyonu (Türkiye ve Avrupa Şampiyonu) olarak adını Dünya Şampiyonasına adını yazdıran takımımız ailelerine, okullarına, ilimize ve bizlere çok büyük gurur yaşattı” dedi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak da, yerli ve milli teknoloji üretiminin kendilerini gururlandırdığını belirterek, Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston şehrinde yapılacak Dünya Şampiyonası’nda da başarı beklediklerini söyledi.

(Haber Merkezi)

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