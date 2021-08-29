Özel Hastane, fizik tedavi kadrosunu güçlendirdi

İlimizin gözde sağlık kuruluşlarından Çorum Özel Hastanesi güçlü uzman hekim kadrosuna bir yenisini ekledi. Özel Hastane, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kadrosuna Uzm. Dr. Fırat Altay’ı da ekleyerek hekim kadrosunu daha da güçlendirmiş oldu.

Çorum Özel Hastanesi’nin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünün ilimiz için önemli bir branş olduğunu belirten Başhekim Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu çok fazla olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü için Uzm. Dr. Fırat Altay’ı kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Uzm. Dr. Bilgili hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde 1 uzman hekim, 3 fizyoterapist ve 2 teknik personel ile Çorumlulara hizmet verdiklerini, kadrolarında Uzm. Dr. Fırat Altay başta olmak üzere deneyimli ve alanında uzman hekim ve fizyoterapistlerle halkın ihtiyaçlarına cevap verdiklerini ve serviste 13 yatak ve uzman personel bulunduğunu bildirdi.

Çorum Özel Hastanesi’nin hızla büyüdüğünü dile getiren Başhekim Uzm. Dr. Gökhan Bilgili: “Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz yatak kapasitesini ve hizmet çeşitliliğini arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan güzel bir tesis sunmaktadır” şeklendi konuştu.

Romatolojik Hastalıklar, Fibromiyalji, Rehabilitasyon, ESWT (Topuk Dikeni Tedavisi), Kinesioterapi, Elektroterapi, Manuelterapi, Lenf Ödem Tedavisi, PRP ve Eklem ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları alanında deneyimli olan ve hasta kabulüne başlayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Fırat Altay da yeniden Çorum Özel Hastanesi’nde Çorumlulara hizmet etmekten gurur duyduğunu belirterek, Hastane’nin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Altay, halkın talep ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceklerini söyledi.

UZM. DR. FIRAT ALTAY KİMDİR?

“1975 yılında Sinop’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sinop’ta tamamladı. 1994-2001 yılları arasında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp eğitimi almıştır. 2003 Yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümünde ihtisasına başlamıştır. 2008 yılında ihtisasını tamamlamıştır.

2008-2010 yılları arasında Çarşamba Devlet Hastanesi, 2010-2012 yılları arasında Fatsa Özel Meditech Hastanesi, 2012-2013 yılları arasında Ünye Özel Çakırtepe Hastanesi, 2013-2018 yılları arasında Çorum Özel Hastanesi, 2018-2019 yılları arasında Niğde Çiftehan Termal Kaplıcaları Hastanesin, 2019-2021 yılları arasına Samsun Atasam Tıp Merkezi’nde görev yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır”

(Volkan SINAYUÇ)

