Ormancılara işbaşı eğitimi 

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’nde düzenlenen eğitime Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Engin Keleş, Odun Dışı Ürünler ve Hizmetler Şube Müdürü Metin Aktaş, İş Güvenliği Uzmanı Aydın Yağlıoğlu, Kargı Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, Orman İşletme Müdür Yardımcısı, Orman İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve Yangınla mücadelede görev yapan işçiler katıldı.

Eğitimde OYM Şube Müdürü Engin Keleş ve İş Güvenliği Uzmanı Aydın Yağlıoğlu tarafından, Orman Yangınlarıyla Mücadelede İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili işverenin sorumluluğu, çalışanların sorumluluğu, orman yangınlarında karşılaşılabilecek tehlikeler, riskler ve önlemler, yangın sezonu öncesi yapılması gereken hazırlıklar, erken müdahalenin önemi, alınan ihbarların değerlendirilmesi, orman yangınlarında organizasyon ve haberleşme, Kişisel Koruyucu Donanım Malzemelerinin kontrolü ve bu malzemelerin kullanılmasının önemi, orman yangınlarıyla mücadelede görevli araçların bakımı ve bu araçları sürerken dikkat edilmesi gereken hususlar, araçlarda bulunması gereken malzemeler, orman yangınlarıyla mücadele de dikkat edilmesi gereken hususlar, …vb konular hakkında eğitim verildi.

ODÜH Şube Müdürü Metin Aktaş tarafından İşletme Şeflerine ve Orman Muhafaza memurlarına Mesire Yerleri Yönetmeliği ve Uygulama Tebliği, Bal Ormanlarının İşletilmesi ve Yönetilmesi Tebliği, Ekoturizm Fonksiyonlu Alanların İdaresine ait Usül ve Esaslar Tebliği, ODOÜ Envanter ve Planlanması ile Üretim ve Satış Esasları Tebliği ile 294/9 sayılı ODOÜ ait tarife bedeli, tevzi masrafı ve satış masraflarını gösterir cetvellerin yer aldığı tebliğ esasları anlatıldı. Ayrıca tüm teknik elemanlara ORBİS uygulamaları hakkında eğitim verildi.

(Haber Merkezi)

