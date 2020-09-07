“Önlem alınarak hayvanlardan bulaşan hastalıklar önlenebilir”

Kimi zaman evcil hayvanlardan kimi zaman da besi için yetiştirilen hayvanlardan ya da bazı vahşi hayvanlardan bulaşan hastalıklara yakalanılabildiğini dile getiren Abdullah Uysal, hem evcil hayvanların hem de besi hayvanlarının sağlık kontrolleri ve aşılarının düzenli olarak yapılması halinde bu risk faktörünün ortadan kaldırılabildiğini anlattı.

Gerekli önlemleri alarak ve bakımlarını iyi yaparak insanların hem kendi sağlığını, hem hayvanların telef olmasının önlenebileceğini kaydeden Uysal, hayvanlardan Kuduz, Şarbon, Toksoplazmoz, Kuş Gribi, Bruselloz (Malta Huması), Tüberküloz (Verem), Ruam, Veba, Salmonella, Tularemi, Tenyazis gibi hastalıkların bulaşabildiğini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi olarak evcil hayvanlarda görülen zoonoz veya zoonoz olmayan bütün hastalıkların takibi, aşılamaları ve mücadelesi konusunda gerekli çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Abdullah Uysal, ayrıca parazitlerle mücadele kapsamında hayvancılık işletmelerine kene ilacı dağıtımı yapıldığını, bu konu ile ilgili bütün hastalık takip formlarının, numune protokolleri, aşılama programları vb. diğer evrakların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde bulunduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2020 yılı hayvan hastalıkları ile ilgili mücadele ve hayvan hareketleri kontrolleri kapsamında 15 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek olan İlkbahar, Şap ve LSD aşılama uygulama programlarının uygulanmaya başlandığını belirten Uysal, “Aşılama programları Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Koordinatörlüğünde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerince yürütülmektedir” dedi.