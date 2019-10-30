Önce boğmuşlar, daha sonra kafa kesip, kanla duvara yazı yazmışlar

Çorum’da işlediği suçtan dolayı cezaevinde hükümlü Fırat Tuncel’i önce boğarak öldüren ardından da boğazını kesen cinayetinin zanlıları hakim karşısına çıktı. Sanıklardan birisinin Tuncel’in boğazını kestikten sonra kanı ile duvara kendi lakapları olan “Ateş’ ve “Çaki’ yazdığını söyledi.

Olay, geçtiğimiz Mart ayında Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C-9 koğuşu 4 numaralı kabinde meydana geldi. İddialara göre, çeşitli suçlardan cezaevinde hükümlü bulunan Fırat Tuncel, yine çeşitli suçlardan hükümlü olan Ünsal A. ve Çağrı Y. tarafından önce boğarak öldürüldü. Ardından da boğazını kesildi. İki mahkum cinayet sonrası da Murat Y ve Fuat Y’yi de yaraladı.

Olay sonrası her iki mahkumda jandarma ve gardiyanlar tarafından muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan iki mahkumlar suçlarını itiraf etti.

Çorum Cumhuriyet Savcılığı “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme, Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma, yaralama ve kesten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla zanlılar hakkında iddianame hazırladı.

Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianame sonrası görülen davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Davada çok sayıda hükümlü ve cezaevi görevlisi de tanık olarak dinlendi. Cinayet sonrası çeşitli illerdeki cezaevlerine nakledilen Ünsal Ateş ve Çağrı Y., SEGBİS ile ifade verirken cinayeti nasıl işlediklerini anlattı.

Sanık Ünsal A., savunmasında Fırat T., ile aynı koğuşta kaldığını bu koğuşta aynı zamanda Çağrı Y., de olduğunu belirterek “15 gün önce Fırat T., ile tartışmıştık, başka bir arkadaşımın malzemesini çalmıştı, benimde malzememi çaldı, bu nedenle Fırat'ı Öldürmeye karar verdim, Çağrı'ya bir pusula yazdım, “ben Fırat'ı boğacağım” dedim. O gün Fırat yatakta yatıyordu, bıçak meyve bıçağıydı, kendisi uyanıktı, aşağıya çektim, iple kendisini boğmaya başladım. Bu sırada Çağrı'da koğuştaydı, ona da sen Fuat'a sahip çık sesini çıkartmasın şeklinde söz söyledim, yine Fuat'a senide öldürürüm diye belirttim, dışarıdan içeriye kimse girmesin diye koğuşun kapısını bağladım, boğduktan sonra meyve bıçağı ile kafasını kesmeye çalıştım, kafasını vücudundan koparmaya çalışırken Çağrı’dan yardım istedim ve o da bana yardım etti” dedi.

Kan donduran açıklamalarını sürdüren Ünsal A., daha sonra şunları söyledi; “Çağrı’ya Fuat'ın boğazım iple sıkmasını ben söylemiştim, amacımız sesini çıkartmasının önüne geçmekti, bıçakladıktan sonrada Çağrı ile beraber duvara isimlerimizi yazdık, daha doğrusu Çağrı’nın ismini de duvara ben yazdım, orada işimizi bitirdikten sonra Murat Yıldırım'ın kaldığı koğuşa gittim, uyanıktı. Amacım onu öldürmekti, boynuna şişle vurdum, öldürmek amacıyla vurdum, kendisi ile daha önceden tartışmıştık, bana daha önce sattığı televizyonu satmadığını söylemişti, onuda öldürmeyi düşündüm, şişi vurdum, ancak yatacağı ceza çok olduğu için öldürmekten vazgeçtim ve bıraktım, ölmediğinin farkındaydım, bu sırada Çağrı'da o koğuştan dışarıdan içeriye kimse girmesin diye bekliyordu, Çağrı'ya önünde beklemesini ben söylemiştim”

Fırat T’nin boğarak öldürülmesi ve boğazının kesilmesi olayına karıştığı belirtilen Çağrı Y., ise cinayet sırasında koğuşta bulunan Fuat Ç’nin boğazını ip ile kendisinin sıktığını belirterek şunları söyledi; “Fuat Ç’nin iple boğazım ben sıktım, amacım sesini çıkartmasının önüne geçmekti. Öldümürmek gibi bir niyetim yoktu, boğazım iple doladım, sıktım ve bıraktım. Duvara Çaki ibaresini Ünsal A, yazdı. Fırat T, daha önce başkalarının eşyaları çalıyordu, yine fotoğraf mevzusunu biliyorum, herhalde Unsal A’nın ailesinin fotoğrafını çalmış, ‘dedi.

Öte yandan cinayet sonrası Murat Y’ninde bıçaklanmasıyla ilgilide konuşan Çağrı Y., “Bildiğim kadarıyla Ünsal A, ile Murat Y, arasında televizyon mevzusu vardı. Murat Y, sattığı televizyonu Ünsal A’ya tekrar satmadığını söylemişti. Ben sadece Ünsal A, bana Fırat T’nin boğazım çevir dediği için çevirdim. Ancak o sırada Fırat’ın ölü olup olmadığım bilemiyorum. Ancak ondan önce boğduğu için büyük bir ihtimal ölmüştür” diye konuştu.

Çağrı Y. ise ifadesinde “Murat Y’nin koğuşunda ise ben sadece kapıda bekledim. Amacım dışarıdan içeriye birilerinin girmesini engellemekti. Ünsal A’nın Murat'ın boynuna şişi dürttüğünü gördüm. Zaten ondan sonra Murat ayağa kalktı ve Ünsal'ın üzerine yürüdü. Zaten Ünsal onun ölmediğini biliyordu. Ünsal isteseydi orada gerçekten öldürürdü. İsteseydi kalbine de çok rahat bir şekilde şişi sokup çıkartabilirdi, Ünsal A., kaldığımız koğuştaki kapıyı iple bağladı, amacı içeri kimsenin girmesini engellemekti, Ben Fuat'ın boğazım dışarıya çıkmasın korksun ve yeri kalsın diye sıktım, Fuat yine ayrılmasın diye başında bekledim, hatta orada da iki üç tane sigara içtim, hatırlayamıyorum” dedi.

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesinin ardından eksiklerin tamamlanması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

(Yusuf ÇINAR)