OKA yönetimi toplandı

OKA Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda bir açıklama yapan OKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Türkiye’nin pek çok afet türünün önemli sıklıkta yaşandığı bir ülke olduğunu belirterek, “Deprem, heyelan, sel, çığ gibi birçok doğa kaynaklı afetin yanı sıra jeopolitik konumu nedeniyle beşeri kaynaklı afet diyebileceğimiz insani krizlerle de sıkça karşı karşıya kalabiliyor. Henüz geçtiğimiz ay bölgemize komşu Kastamonu ve Sinop illerinde yaşanan sel felaketi sonrası şehirleşme, afet yönetimi gibi konular da kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği halinde mevcut durumlarını ve gelecek dönem planlarını gözden geçirmelerinin gerekliliğini bir kere daha ortaya koymuştur. Bu vesileyle yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Afet sonrası çalışmaları koordine etmek üzere bölgede görev yapan Valilerimize; iş makinelerini, yardım malzemelerini ve personellerini bölgeye sevk eden Belediye Başkanlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.



Değişen şartlar ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar çerçevesinde kaynakların hızlı ve etkili sonuçlar elde edilmesi için kullanımı konusunda çalışmalara yön vereceklerini kaydeden Dağlı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Ajansımız araştırma ve analiz çalışmaların mali desteklere; teknik desteklerden yatırım tanıtım faaliyetlerine kadar birçok alan bölge illerimizde çalışmalar yapmaktadır. Turizm, mesleki eğitim, kırsal kalkınma ve sanayi bölgeleri altyapısı alanında uygulaması devam eden projelerin zamanında ve beklenen düzeyde ilerlemesinin takipçisi olduğumuzu ifade etmek isterim. Bir yandan projeler tamamlanırken bir yandan da bunlara yenilerini eklemek ilk önceliğimizdir. Birkaç ay önce başvuru süreçleri tamamlanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 6 proje ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında 1 proje onaylanmış olup inşallah bu projelerin uygulamasına çok kısa bir süre içerisinde başlanacaktır. Bu projelerin yeni proje fikirlerine ilham vermesini diliyorum. Ajansımız koordinasyonunda bölgemizde bütün kurum ve kuruluşların proje planlaması ve yönetiminde acil sorunlara odaklanması ve gerçekçi çözümler öngören bir çalışma yaklaşımı benimsemesinin bölgemizde yeni yatırımların önündeki eksiklikleri gidermek noktasında çok önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyim.”

(Haber Merkezi)

