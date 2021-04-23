Mustafa Görkem vefat etti

Çorum’un tanınmış simalarından Emekli öğretmen eski Hentbol İl Temsilcisi Turgay Görkem babasını kaybetti.

Merhum Rufe Görkem’in eşi, emekli öğretmen Turgay Görkem ile Emlak Bankası’ndan emekli Tuncay Görkem’in babaları olan Mustafa Görkem (93) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı geçtiğimiz gün Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Dr. Ümit Görkem ve ÇORUM HABER personeli arkadaşımız Uğur Görkem’in de dayısı olan Mustafa Görkem iki gündür hastanede süren tedaviye yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.

Mustafa Görkem’in cenazesi dün Cuma Namazı sonrasında Ulumezar’da düzenlenen cenaze namazı ile ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

