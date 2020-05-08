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MÜSİAD'dan gıda bankasına 2019 koli

Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde ihtiyaç sahiplerine yardım etme amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı “Biz bize yeteriz” kampanyasına eş zamanlı Çorum'da da başlatılan yardım kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.

08 Mayıs 2020 Cuma 18:46
MÜSİAD'dan gıda bankasına 2019 koli

Şehit aileleri bu yılki mevlit giderlerini, süt üreticileri ürünlerini, köylüler yağmur duası için kestikleri kurbanları ve iş adamları tarafından yapılan yardımlarla Çorum Belediyesi Gıda Bankasına gelen yardımlar her geçen gün artıyor. Yardım kampanyası kapsamında MÜSİAD Çorum Şubesi de 2019 adet gıda yardım kolisi ile bu yardımlaşma zincirindeki yerini aldı.

MÜSİAD Şube Başkanı Orhan Coşkun'la yapılan görüşmede yardım miktarının 2019 gıda kolisi olarak ifade edildiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MÜSİAD üyesi iş adamlarının Gıda Bankasına 2019 koli ile yaptıkları bu bağışın çok önemli olduğunu, gıda kolilerinin ulaştırılacağı ihtiyaç sahipleri adına MÜSİAD'a teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Milletin, memleketin içerisinden geçtiği dönem ve Ramazan ayı vesilesiyle bir araya gelerek bir yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, "Genel merkezimizin de bu yönde talimatları vardı. Kovid19 salgınıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısı arttı, biz de bu kapsamda ne yapabiliriz diye düşünürken Belediyemizle irtibata geçtik. Belediyemizin, Gıda Bankası marifetiyle Çorum'da ihtiyaç sahiplerine bu yardımları yaptığını biliyorduk. Üyelerimizle bir araya gelerek 4 tır 2019 adet gıda kolisinden oluşan yardımlarımızı Belediye Başkanımız vesilesiyle Gıda Bankasına ulaştırdık. Belediye Gıda Bankamız tüm Çorum’da ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı ulaştırabilecek. Bu çok önemliydi. Bu güzel uygulama için Çorum Belediyesi’nde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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