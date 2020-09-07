Muhtarlara baskı yapıldığı iddiası

CHP İl Genel Meclisi üyelerinin Boğazkale’ye bağlı Yazır ve Sarıçiçek köylerini ziyaret etmeleri ve bunun ardından yapılan haber üzerinden başlayan tartışmada Ak Partili üyeler, neden o iki köye gidilip diğerlerine gidilmediği ve hizmetin başka köylere gidip gitmediğinin araştırmasının yapılıp yapılmadığı yönünde açıklamalarının ardından İyi Parti Sungurlu İl Genel Meclisi üyesi Ercan Şahin, muhtarların tehdit edildiğini ve başka partiye mensup il genel meclisi üyelerinin bile yanına gitmediklerini iddia ederken Alaettin Tosundereoğlu ise iddianın ispati için isim vermeye çağırdı. Karşılıklı sözlerle tartışma hareketlenirken salondan çıkan üyeler tartışmalarına İl Genel Meclisi binasının terasında devam etti. Tartışmanın daha ileriye gitmemesi için bazı il Genel Meclisi üyeleri de araya girdi.

(Haber Merkezi)