Müftü Biçer’den kandil mesajı

Müftü Muharrem Biçer, mesajında Miraç Kandilinde vatandaşları ibadete davet etti.

İsra ve Miracın yer ile göğün birleştiği bir mucize olduğunu belirten Müftü Biçer yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Hz. Peygamber, Miraç ile hayatında Kuranı Kerim’den sonra en büyük mucizeyi yaşamıştır. Bu mucize, gece gerçekleşen bir olaydır. Bütün peygamberlerin hayatında gece önemlidir. Peygamberimize vahiy ilk gece gelmiştir. Kadir gecesinde. Miracı anlamak için gecelerin önemini anlamak lazım. Miraca ulaşmak için yücelmek için geceyi kulluk fırsatı olarak görmek lazım. Geceleri kıyamda ayakta uyanık olmak lazım.

Evet, bugün ümmetinde geceleri; kıyamda. ama gafletin ve günahların altında bir gece hayatı. Gecenin geç saatlerine kadar ekranların sanal alemlerin karşısında. Günahların istilasında geçiyor. Miracı anlamak demek günahlardan paklanmak demektir. Onun için günahlarımızla katran karası kararan geceleri ibadetle, yatsıdan başlayarak dua evrad ve ezkarla aydınlatmamız gerekiyor. Sabah namazlarına vaktinde uyanarak, mümkün mertebe ara sıra da olsa teheccüdle aydınlatmak gerekiyor. Gece ekrana ayırdığımız vaktin bir kısmını da Rabbimizin kelamını okumaya, anlamaya ayırmamız gerekiyor. Unutmayalım Mirac da gece gerçekleşmiştir.

Bu yolculuğun başlangıcı mescidden başlamıştır. Mescid, secde edilen yer demektir. Secdesiz uruc olmaz secdesiz Müslüman olamaz. Onun için isra ve mirac mucizesi secde yerinden başladı. İlk insanın sınavı da secde ile olmadı mı? Melekler ve şeytanlar. Yani secde edenler ve secdeyi reddedenler. Burada bir başka dikkat edilmesi gereken husus da; Rabbimizin efendimizi doğrudan katına evinden ve Mescidi haramdan alması değil, Mescidi haramdan Mescidi aksaya oradan da kendi katına.

Çünkü Mescidi Aksa ilk kıblemiz. Peygamberlerin tevhit mücadelesini gerçekleştirdikleri yerler. Yüce Allah peygamberimizi Mescidi Aksaya götürerek buranın önemli bir yer olduğunu gösteriyor ve adeta şu mesajı veriyor. ‘’Kâbe'ye sahip çıktığınız gibi Mescidi Aksa’ya da sahip çıkacaksınız.’’ Unutmayın Müslümanlar! Bu gün Mescidi Aksa Yahudi’nin işgal ve istilasında bir yer. Onun için Miracı anlayacaksak bu ümmet Mescidi Aksa’yı bir bayrak bir flama gibi korumak zorundadır. İsra ve Mirac gecesi bizim yükselmemize engel olan şeylerden kurtulmak için bir fırsat gecesidir. Onun için kendimiz milletimiz ümmet için dua fırsatı olan bir gece. İbadet ve taatlarımızda devamlı olacağımıza dair bir fırsat.

Rabbim miracımızı, urucumuza vesile kılsın. Ona yaraşır kul olmamıza vesile kılsın. Miracın sahibi Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet olmaya, onun yolunda olmaya, izini takip etmeye, onu özlemeye, onu izlemeye, ona benzemeye, ona sevdalanmaya vesile kılsın. Amin”

(Haber Merkezi)