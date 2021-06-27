“Müfredat dışı zor soruya rastlanmadı”

İlimizde tecrübeli bir yönetim ve uzman eğitim kadrosuna sahip olan Pınar Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi, Teknoloji İnovasyon Lisesi ve Kurs Merkezi Zümre Başkanları ve öğretmenleri önceki gün yapılan YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrasında biraraya gelerek değerlendirme yaptı.

TYT’de 40 Türkçe, 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe, 5 Din Kültürü, 40 Matematik, 7 Fizik, 7 Kimya ve 6 Biyoloji sorusu olmak üzere toplamda 120 soru sorulduğunu, Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise puan türlerine göre 40 Matematik, 40 Fen Bilimleri, 40 Edebiyat – Sosyal bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimler-2 sorusu verildiği, dün yapılan Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ise 80 yabancı dil sorusu yer aldığını hatırlatan Pınar Eğitim Kurumları zümre başkan ve öğretmenleri çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Pınar Eğitim Kurumları’ndan yapılan açıklamada TYT ile ilgili değerlendirmelerde şu görüşlere yer verildi: “MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI ONUR YAZGAN; 2021 Matematik TYT konuya göre soru dağılımı bakımından 2020 Matematik TYT'sini andırıyor. Ancak zorluk açısından PISA ve TIMSS’te ilk 5 te olacak ülkelerde sorulacak düzeyde zor sorulardı. Soru metinlerinin uzun ve soruların birden fazla bilginin aynı anda kullanılması ile çözülebilecek sorulardı. Geometri soruları da geçen seneye göre daha zorlayıcıydı.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI BURAK KEMEÇ: Dil bilgisi soruları ortaöğretimde görülen Türkçe Dersi kazanımları ile örtüşmektedir. Paragraf soruları soyut konulardan çok somut konulardan oluştuğu için bir kere okumayla anlaşılabilecek sorulardı. Paragraf soruları ise uzundu.

TARİH ÖĞRETMENİ NİHAT KESER: Tarih soruları kolay ve zorluk derecesi orta olan, bilgi ve ağırlıklı olarak yorum sorularıydı. Müfredat dışı soru sorulmadı.

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ELİF YILDIRIM: TYT 9. ve 10. Sınıf öğretim programındaki kazanımlardan hazırlandığı orta zorluk derecesinde sorulardı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ BEYZANUR KARACA: Öğrencilerimiz Din Kültürü sorularının biraz felsefeye kaydığını belirtti fakat TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden çıkan soruların ağırlık olarak öğrencinin yorum gücünü ölçen, verilen bilgiyi yorumlamayı ön plana alan sorular olduğunu görmekteyiz.

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ BAHAR DEMİRBAŞ: Felsefe soruları içinde bir tane siyaset felsefesi sorusu haricinde orta düzeydeki sorular vardı. TYT Fen bilimlerinde müfradat dışı soruya rastlanmadı ve zorluk derecesi 2020 ile aynı olduğunu gördük.

FİZİK ÖĞRETMENİ NESLİHAN TAHTASIZ: TYT Fizik soruları müfredat dâhilinde olup son yıllarda olduğu gibi 9'uncu ve 10'nuncu sınıf konularından oluştu. Sürpriz bir soru ve konuya rastlamadık. Soruların zorluk derecesinin de normal olduğunu düşünüyoruz.

KİMYA ÖĞRETMENİ SELİN SAKARYA VE ÖZGÜR SÜNNETÇİ: TYT’de Kimya soruları 9'uncu ve 10'uncu Sınıf müfredatını içeriyor. Müfredat dışı soruya rastlamadıklarını bildirdiler. Öğrencilerimiz için normal düzeyde sorular olduğunu düşünüyorum.

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ YASEMİN ALTUN: TYT Biyoloji soruları Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına ve müfredata uygunluk gösteriyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 9’uncu sınıf ve 10’uncu sınıf ünitelerine ait kazanımların sorgulandığı bu sınavdaki sorular, geçen yıl ile aynı zorluk derecesindeydi”

TYT’yi değerlendiren Pınar Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi Müdürü Recep Özcan, Teknoloji Tasarım ve İnovasyon Müdürü Ahmet Tığlı ile Pınar Çözüm Kurs Merkezi Müdürü İsmail Madan ise bu sınavın bir kez daha kitap okuyan ve dersleri dikkatli dinleyip düzenli tekrar yapan öğrencilerin çok başarılı olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

(Haber Merkezi)

