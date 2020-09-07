Flaş Haber“Çorum iyiye gitmiyor”
Müfit Can Saçıntı Çorum'u tanıtıyor
Ünlü yönetmen, senarist, oyuncu hemşehrimiz Müfit Can Saçıntı'nın yeni videosu yayında.
Güncel 07.09.2020, 20:16
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Çorumlu Müfit Can Saçıntı, “Buralar Sandığınız Gibi Değil” isimli videosuyla Çorum'un ünlü turizm yerleri Hattuşaş ve Alacahöyük'ü gezip, izleyicileri için anlattı.
Memleketi Sungurlu’yu da unutmayan ünlü sanatçı Saçıntı, Sungurlu, Gökçam köyü ve doğduğu eve giderek buralarda da çekimler yaptı. (Haber Merkezi)
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