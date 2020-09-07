Müfit Can Saçıntı Çorum'u tanıtıyor

Çorumlu Müfit Can Saçıntı, “Buralar Sandığınız Gibi Değil” isimli videosuyla Çorum'un ünlü turizm yerleri Hattuşaş ve Alacahöyük'ü gezip, izleyicileri için anlattı.

Memleketi Sungurlu’yu da unutmayan ünlü sanatçı Saçıntı, Sungurlu, Gökçam köyü ve doğduğu eve giderek buralarda da çekimler yaptı. (Haber Merkezi)