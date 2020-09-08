Flaş Haber“Çorum iyiye gitmiyor”
Motorine indirim
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 21 kuruş indirim yapıldı.
Güncel 08.09.2020, 00:09
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 21 kuruş indirim yapıldı.
Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,10 liradan 5,89 liraya, Ankara'da 6,16 liradan 5,95 liraya, İzmir'de ise 6,20 liradan 5,99 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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