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Mimarlar’da kadın ağırlığı

ÇORUM HABER ile İŞKAD’ın “KADIN=ERKEK=İNSAN” kampanyasına Mimarlar Odası Çorum Temsilcisi H. Levent Çöphüseyinoğlu da destek verdi.

Mimarlar’da kadın ağırlığı

ÇORUM HABER ile İŞKAD’ın “KADIN=ERKEK=İNSAN” kampanyasına Mimarlar Odası Çorum Temsilcisi H. Levent Çöphüseyinoğlu da destek verdi.

11 Mart 2020 Çarşamba 23:25
Mimarlar’da kadın ağırlığı

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli ve yöneticiler Semra Şahin, Pelin Tuğutlu, Nevin Yılmaz ve Perinay Tahtasız, dün Mimarlar Odası’nı ziyaret ettiler.

Kendisi dışında Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün kadın olduğunu (Güntülü Fuçular, Işın Malatyalı, Pınar Karakurt, Rüveyda Kılıç) vurgulayan Çöphüseyinoğlu, taahhüt defterine de şunları yazdı:

“Kent estetiğinin ve tarihi değerlerin korunup sahip çıkılmasına yönelik eğitim, kültür ve sanat etkinliklerine paydaş olarak her türlü katkıyı sağlamayı taahhüt ediyorum.”

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