Mikrofonu kime uzatsak isyan etti: “GEÇİNEMİYORUZ”

Emekliler geçinememekten, gençler işsizlikten, bazı vatandaşlar ise hayat pahalılığından ve zamlardan dert yandı. Hükümetin çalışmalarını başarılı bulan bir vatandaş ise “Dünyanın süper güçleri maske bulamadı biz onlara maske gönderdik. İhtiyaç sahipleri için tanzim satışlar kuruldu. Devlet soğan ve patates dağıttı.” dedi.

‘SAYIN CUMHURBAŞKANI NEDEN SUSUYOR?’

Bir vatandaş, mikrofonumuza dertli olduğunu söyleyerek, “En büyük derdim ekonomik. Televizyonlara bakıyoruz o onu dolandırmış, çalmış, vurmuş. Hükümet bunların hiçbirini umursamıyor. Usulsüzlük diz boyu. Sayın cumhurbaşkanımız çıkıp da şu şöyledir demiyor, açıklama yapmıyor. Neden susuyor?” diye konuştu.

‘ALDIĞIMIZ MAAŞ 2 GÜN GİDİYOR’

‘Emekliyiz aldığımız maaş 2 gün gidiyor’ diyen bir vatandaş, şunları söyledi: “Her şey ateş pahası, zam istiyoruz. Devlet emeklileri görsün, sesimizi duysun. Bayramda bizlere ikramiye verdiler peşinden hemen mazota zam geldi. ”

Çiftçilik yapan bir vatandaş da zamlardan dert yanarak, “Bir depoyu 250 liraya dolduruyorduk geçen ay bu ay 400 liraya dolduruyoruz. Çiftçi napsın?” diye sordu.

‘KAŞIKLA VERİYOR, KEPÇEYLE ALIYORLAR’

Emeklilere yapılan maaş zammını eleştiren bir vatandaş, “Kendiler 20’şer bin lira maaş alıyor emeklilere 100 lira zam yapıyorlar. Her gün her şey zamlanıyor. Ancak emekliye 5 kuruş zam yapılıyor. Kaşıkla veriyor, kepçeyle alıyorlar” ifadesini kullandı.

‘DÜNYANIN SÜPER GÜÇLERİ MASKE BULAMADI BİZ GÖNDERDİK’

Ülkenin iyi yönetildiğini dile getiren bir vatandaş, “Geçmişte her hafta benzin, mazot, tüp otomatik zamlanıyordu. Bu hükümet olmasaydı evimize alacağımız tüp 300 lira olurdu. Benzin litresi 35-40 lira olurdu. Dünyanın süper güçleri maske bulamadı biz gönderdik. İhtiyaç sahipleri için tanzim satışlar kuruldu. Devlet soğan ve patates dağıttı. Kendi imal ettiğimiz solunum cihazlarını biz gönderdik. Bu zamana kadar böyle bir hükümet görülmedi kıymetini neden bilmiyorlar. ” şeklinde konuştu.

‘PARTİYE ÜYE DEĞİLSEN İŞ BULAMIYORSUN’

İşsizlikten ve yapılan torpillerden şikayet eden bir genç ise, “A partisi B partisi fark etmez bir yere üye değilsen iş bulamıyorsun. Belgeler, sertifikalar hiçbir şekilde iş görmüyor. Makam şoförlüğü, ambulans şoförlüğü için gerekli bütün sertifikalara sahibim ama iş bulamıyorum. Bizim ülkemizde KPSS’den 95 almanızın bir önemi yok, 60 puan alsanız dayınız varsa yeterli. Bazı yerlerde sınava bile girmenize gerek yok.” sözlerini kullandı.

‘İNSANLAR ÇABALAMALI, UMUTLU OLMALI’

Bir vatandaş ise, “Hava çok güzel, şair Cemal Süreya’nın dediği gibi Hayat kısa kuşlar uçuyor. Baharın son günlerini yaşıyoruz. İnsanlar yaşamlarına renk katmak için mücadele etmeliler. Bunun için çaba göstermeliler. Elbette ki siyasal, ekonomik sorunlar var. Ancak insanlar yaşamlarını renklendirecek kimi araçları bulabilmeli. Umutla yaşamalıyız” dedi.