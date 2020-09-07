MHP’liler pandemi önlemlerini hatırlattı

Gazi Caddesi’ne çıkan MHP İl Yöneticileri, cadde üzerinde vatandaşlara pandemi sürecinde dikkat etmeleri gereken 14 kuralı hatırlatan broşür ve virüsten korunmanın en önemli yollarından biri olan maske verdiler. MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Çorum’da vaka artış hızının tedirgin edici boyutta olduğunu belirterek, vatandaşların Maske-Mesafe-Temizlik kuralından taviz vermemeleri gerektiğini söyledi.

Çorum’da Mart-Haziran döneminde 6 kişinin Covid19 nedeniyle hayatını kaybederken, normalleşmeden sonraki süreçte bu sayının 50’nin üzerine çıktığına dikkat çeken İl Başkanı Karapıçak, “Covid-19’la mücadele artık ilimizin öncelikli gündemi olmalıdır. Vaka artışındaki bu hızlı yükseliş sorgulanmalı ve herkes sorumluluk bilinciyle kurallara uymalıdır. Vatandaşlarımızdan istirhamımızdır, lütfen bilinçli hareket edelim.

Şehrimizi yönetenlerin sorumlulukları da bu elzem konuya eğilerek gerekli toplumsal tedbirleri vaktinde almalarıdır. Maalesef ilimizde başta sağlık çalışanları olmak üzere pek çok kamu kurumunda personelin önemli bir oranı ya covid19 tanısıyla tedavi altında ya da temas nedeniyle karantina altındadır. Bu hızla gidersek kamu hizmetlerinin yürütülmesinde zafiyet oluşma riski vardır” dedi.

Başta kamu bürokrasisi olmak üzere toplumun tüm kesimleri sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getiren Karapıçak, pandemi ile mücadelenin öncelikli gündem olması gerektiğini anlattı. Karapıçak, “Herşeyin başı sağlık ve insanlarımızın sağlığı tedbirsizlik ve öngörüsüzlük nedeniyle tehdit altındadır. Özellikle Sağlık çalışanlarımızın Cansiparane çaba ve emeklerinin boşa çıkmaması, Devletimizin uluslararası alanda, özellikle Doğu Akdeniz’de verdiği hak mücadelesi, içerideki zaafiyete uğramaması adına bir ve beraber daha duyarlı olmalıyız” dedi.(Haber Merkezi)