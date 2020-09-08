Mehmet Tahtasız’ın teyzesi vefat etti

Ankara’da ikamet eden, Karayolları’ndan emekli İsmail Gündoğan’ın eşi, Mehmet ve Mete Gündoğan’ın annesi, Emlak Bankası’ndan emekli Nezaket Gündoğan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın da teyzesi olan Nezaket Gündoğan’ın Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)