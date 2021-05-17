MEB’ye arsa tahsisi

Mayıs ayı toplantılarında Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı Taşınır Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri ile5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 47. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi gereğince İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı bütçesi kesin hesabının görüşülmesi ile başlayan il Genel Meclisi üyeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’nun arsa tahsisi ile ilgili hazırladığı raporu kabul etti.

Mehmet Yücel tarafından üyelerin bilgisine sunulan rapora göre ilimiz Merkez İlçe Kunduzhan Mahallesi, 4469 ada, 6 nolu parselde kayıtlı mülkiyeti İl Özel İdaresi ve Çorum Belediyesi’ne ait toplamda 4 bin 675,70 metrekare yüzölçümlü okul arsasının idareye ait 4 bin 357,73 metrekarelik hissesi üzerine özel eğitim okulu yapılması talebinin ve arsanın Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı adına 25 yıl müddetle tahsisinin uygun görüldüğü dile getirildi. Buna göre arsa MEB’ye tahsis edildi.

(Haber Merkezi)

