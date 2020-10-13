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Köse’den “kadın hakları” için var gücüyle çalışma taahhüdü

Çorum İş Kadınları Derneği’nin Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart 2020 tarihinde düzenlediği, ancak pandemi yüzünden 6 ay kadar ara vermek zorunda kaldığı “Kadın=Erkek=İnsan” kampanyasına, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de katıldı.

Güncel 13.10.2020, 23:09
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Köse’den “kadın hakları” için var gücüyle çalışma taahhüdü

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, Yönetim Kurulu üyeleri Pelin Tuğutlu ve Ebru Gül Çömüz, Milletvekili Köse ile ÇORUM HABER’de buluştular. Toplantıda, kampanyanın paydaşı olarak Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar da hazır bulundu.

Tufan Köse, İş Kadınları Derneği’nin taahhüt defterine, “Bu kampanya kapsamında başta kentim Çorum olmak üzere, ülkemde, kadınların yaşamın her alanında eksiksiz temsili, hiçbir endişe taşımaksızın kendilerini ifade edebilecekleri bir ortamın varlığı için var gücümle çalışmayı taahhüt ediyorum” diye yazdı.

(Haber Merkezi)

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