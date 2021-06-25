Kodek: “Devletimiz meslek liselerine çok önem veriyor”

Ziyarette Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin fiziki durumu ve eğitim yapısı hakkında bilgiler alan Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, okulun makine, mobilya ve elektrik atölyelerini de ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

Abdullah Kodek, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde Mesleki ve Teknik Eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilmesi hedefine ulaşmak gayreti içerisinde olduklarını belirterek, “Devletimiz meslek liselerine çok önem veriyor. Gelişen teknolojiye bu meslek okullarımız sayesinde ayak uyduracağız.” şeklinde konuştu.

Öğretmen ve idarecilere gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sunan Kodek, “Kapımız, gönlümüz sizlere hep açık, her zaman bekleriz” diyerek, öğretmen ve idarecilere görevlerinde başarılar diledi.

Ziyarette Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci’de Kodek’e eşlik etti.



(Haber Merkezi)

