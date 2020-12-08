Kilise ve Taşhan restore edilecek
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ayakkabıcılar Arastası içerisinde yer alan tarihi kilise ve Taşhan’ın restore edileceğini söyledi
Güncel 08.12.2020, 00:02
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Belediye Meclisi’nin Aralık ayı oturumunda “gayrimenkul satın alınması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesine” ilişkin gündem maddesi görüşüldü.
Söz konusu maddeyle ilgili Meclis üyelerine bilgi veren Aşgın, Ayakkabıcılar Arastası’nda bulunan kilise ve Taşhan’ın satın alındıktan sonra restore edileceğini ve bu tarihi yapıların kültür ve turizme kazandırılmış olacağını dile getirdi. (Haber Merkezi)
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