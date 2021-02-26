“KENTLE BARIŞMAK”

Genç sanatçıların proje fikirlerini ve hayallerini desteklemek üzere kurulan Fon’a başvurabilmek için 18 yaşından gün almış ve 30 yaşını geçmemiş olmak gerekiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Mart 2021 olarak ilan edildi.

Genç sanatçı Fonu Yürütücüsü Şeyma Keskin, Vakfın ortaya çıkışının, bir kent ve gençlik hareketinde, ifade özgürlüğü hakkını kullanırken yaşam hakkı elinden alınan Ali İsmail Korkmaz’ın hikayesine dayandığını belirterek, “Genç Sanatçı Fonu ile gençlerin yaşadıkları kente dair sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerini ve kente katılmalarını hedefliyoruz. Sanatın, insanların kentle barışmasının bir aracı olacağına inanıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)