Kazakistan’a tuğla fabrikası

Kuzey Gücü Şirketler Grubu’nun hedef yatırımları arasında yer alan, ancak pandemi nedeniyle beklemeye alınan Kazakistan’a yatırım için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde yapılan görüşmeye, Büyükelçi Abzal Saparbekuly, Müsteşar Askhat Dautov, Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul, Kuzey Gücü Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Karayan, Mevlüt Delikaraoğlu, Eşref Deveci, Mustafa Delikaraoğlu ve Kazak İş adamı Kumbel Capital Şirket ortağı Zhanybek kanatuly ve CSAI Group’tan Timur Ikhsanov’un hazır bulunduğu ilk toplantının olumlu geçmesi üzerine iki şirketin yöneticileri Çorum’a gelerek tuğla üretecek olan yarım ve tam otomatik makinaları yerinde incelediler.

Anahtar teslimi tuğla-kiremit fabrikaları yapan Ar-San Makina Fabrikası’nı gezen konuk işadamları, yapılacak tuğla fabrikasının bir örneği olan Kömürcü Toprak Sanayi’de de üretim aşamalarını gözlemlediler.

Kazak işadamlarının, makine örneklerini beğendiklerini ve Çin yapımı makinalara göre çok daha kaliteli bulduklarını ifade eden Fahri Karayan, proje tutarının 6.5 milyon dolar olduğunu da belirterek, “Kazakistan’la başlatacağımız ilişkilerin, Çorum ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Karayan, Kazakistan’daki maden sahası ile ilgili fizibilite raporlarının çıkmasından sonra ortaklık protokolünün imzalanacağını söyledi.

(Haber Merkezi)