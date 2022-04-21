Kaymakam Görmüş minik öğrencilere oyuncak hediye etti
Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, bu yıl 102. Yıldönümü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Şehit Mahmut Peşmen İlkokulu anasınıfında öğrenim gören çocuklara, Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan usta öğreticiler tarafından hazırlanan oyuncakları hediye etti.
Güncel 21.04.2022, 18:36
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Şehit Mahmut Peşmen İlkokulu anasınıfında gerçekleştirilen programa Kaymakam Fatih Görmüş, Kaymakam Refik’i Taha Soydaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Usta Öğreticiler ve öğretmenler katıldı.
Çocukların yüzlerindeki gülümsemenin kendilerini de mutlu ettiğini dile getiren Kaymakam Fatih Görmüş, emeklerinden dolayı usta öğreticilere teşekkür etti.
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