Kaymakam Görmüş minik öğrencilere oyuncak hediye etti

Şehit Mahmut Peşmen İlkokulu anasınıfında gerçekleştirilen programa Kaymakam Fatih Görmüş, Kaymakam Refik’i Taha Soydaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Usta Öğreticiler ve öğretmenler katıldı.

Çocukların yüzlerindeki gülümsemenin kendilerini de mutlu ettiğini dile getiren Kaymakam Fatih Görmüş, emeklerinden dolayı usta öğreticilere teşekkür etti.