Karapıçak, sendikaların temsilcileriyle buluştu

Karapıçak, kentte büyük öneme sahip olan Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendika temsilcileri ile buluştu.

Kamu çalışanlarına dair istişarelerin yapıldığı toplantıya; MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Kamu-Sen İl Başkanı Selim Aydın, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Fatih Gök, Türk İmar-Sen İl Temsilcisi Adem Kuyucak, Türk Yerel Hizmet-Sen İl Temsilcisi Vedat Kayalı, Türk Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanı Tuygun Hoşnut, Türk Kültür-Sen İl Temsilcisi Oktay Özdemir, Türk Tarım Orman-Sen Şube Başkanı Yusuf Bayçelik, Türk Haber-Sen Şube Başkanı Hüseyin Parpucu, Türk Emekli-Sen İl Temsilcisi Kamil Yiğit, Türk Enerji-Sen İl Temsilcisi Mehmet Ulucan katıldı.

İl Başkanı Karapıçak, sendika temsilcilerini tek tek dinleyerek işyerlerindeki sorunları hakkında bilgi aldı.

Karapıçak, hep birlikte koordineli bir şekilde çalışma yaparak bu sorunların üstesinden geleceklerini söyledi.

Ülke gündemindeki konuların ve sendikal faaliyetlerin görüşüldüğü ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ile sona erdi.

(Haber Merkezi)

