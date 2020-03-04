“Kadına daha fazla destek”

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli ve yöneticiler Semra Şahin ve Ebru Gül Çömüz, dün Başkan Aşgın’ı ziyaret ederek kampanya hakkında bilgi verdiler.

Kampanyayı farklı ve yararlı bulduğunu söyleyen Aşgın, tarihe malolacak olan taahhüt defterine şunları yazdı: “Belediyemizin tüm faaliyetlerinde kadın faaliyetlerine kadın faaliyetlerine ağırlık vereceğime, tüm birimlerimizde kadınların becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim programlarına erişim fırsatlarını artıracağımıza söz veriyoruz.”