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Kadın Girişimciler Kurulu’ndan “kişisel markalaşma” eğitimi

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın organizasyonunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çorum Kadın Girişimciler Kurulu, Ömer Şengüler ile “Kişisel Markalaşma “ konulu eğitim düzenledi.

Güncel 17.01.2021, 19:23
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Kadın Girişimciler Kurulu’ndan “kişisel markalaşma” eğitimi

Global Magic Brand danışmanlık şirketinin kurucusu, Marka Mimarı Ömer Şengüler, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı (KGK) Zeynep Yarımca başkanlığında, TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk, diğer Oda/Borsa KGK üyeleri, ilimiz kadınları ve girişimciler ile video konferans yöntemiyle bir araya gelerek eğitim gerçekleştirdi. Eğitimde; Kişisel Markalaşma, Marka Yaratmanın Önemi, Marka Olmanın Adımları gibi konularda bilgiler verdi. Ardından, Türkiye ve dünyada marka olan kişiler ve firmalardan örnekler sunarak, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Eğitimin sonunda, TOBB Çorum KGK Başkanı Zeynep Yarımca, Ömer Şengüler’e konuşmalarından ve sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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