“İnsanları kutuplaştırıyor”

Karaman’ın “Alevi’ye kız verilmez” şeklinde özetlenen fetvasıyla ülkede büyük bir kutuplaşmanın önünü açtığını hatırlatan Şahiner, “İnsanları ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya yönelik bilinçli açıklamalar yaparak gündemde kalmaya çalışan bu gibi insanlara, maalesef toplumun bazı kesimleri hala prim vermeye devam ediyor” ifadesini kullandı.

“Kendi sapkın fikirlerini, pırıl pırıl gençlerimize aşılamaya çalışan Karaman’ı ve onu davet ederek zemin oluşturan zevatı kınıyorum” diyen Başkan Şahiner, “Mevlana öğretisini ezen, insanı insan olma olgusuyla sevmeyi aşılamayan biri, gençliğe ırkçılık ve ayrımcılıktan başka ne verebilir?” diye konuştu.

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Daha dün sırf desteklediği iktidarın zarar görmemesi için ‘yolsuzluk hırsızlık’ değildir’ diye fetva veren bu şahıs, Allah’ın açık yasak ve emirlerini, yaranmaya çalıştığı kimselerin menfaatleri doğrultusunda yorumlayarak şirk’e giriyor.”

“Biz de diyoruz ki ‘yolsuzluk hırsızlıktır’. Sayın Karaman’a tavsiyem, Kuran-ı Kerim'in Nisa Süresi'nde yer alan ‘Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin.’ ilahi emrini hatırlatıyorum.”

(Haber Merkezi)

