Flaş Haber“Çorum iyiye gitmiyor”
İlahiyatçı Prof.Dr. Mahmut Kavaklıoğlu hayatını kaybetti
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Profesörü Mahmut Kavaklıoğlu (60), dün akşam evinde rahatsızlanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Prof. Kavaklıoğlu, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Güncel 08.09.2020, 16:16
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Hanife Gül’ün eşi, Mehlika Şamlı, Esma Küçük ve Nurber Kavaklıoğlu’nun babaları, tanınmış işadamı Safa Şamlı’nın kayınpederi olan Prof.Dr. Mahmut Kavaklıoğlu’nun cenazesi, yarın saat 11.00’de memleketi Ladik’te toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Hitit Üniversitesi camiasına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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