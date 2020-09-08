Flaş Haber“Çorum iyiye gitmiyor”
İçişleri Bakanlığı: “Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı”
İçişleri Bakanlığı, Van’da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personelin operasyona katıldığı ifade edildi.
Güncel 08.09.2020, 10:15
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Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-10 Norduz” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personel görev aldı.
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