İçişleri Bakanlığı: “Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı”

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-10 Norduz” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personel görev aldı.