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İçişleri Bakanlığı: “Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı”

İçişleri Bakanlığı, Van’da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personelin operasyona katıldığı ifade edildi.

Güncel 08.09.2020, 10:15
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İçişleri Bakanlığı: “Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı”

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-10 Norduz” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personel görev aldı.

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