HİTÜ’de Kaynak Teknolojisi programına öğrenci alınacak

Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren HİTÜ Teknik Bilimler MYO Kaynak Teknolojisi programına YKS ile 20, Yurtdışı Öğrenci Kabul kontenjanı ile de 5 öğrenci alınması planlanıyor.

Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, “Makine ve imalat teknolojilerinde ihtisaslaşan üniversitemizde, ilimizin lokomotifi konumunda olan makine imalatının önemli kısmını oluşturan kaynak teknolojisi eğitimi de yerini almış oldu. Kaynak Teknolojisi Programı hem yetiştirdiği öğrencilerle hem de yapılacak akademik çalışma faaliyetleriyle Çorum’a, Türkiye’ye katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Kaynak Teknolojisi Programı öğrencilerinin hem okurken hem de mezun olduktan sonra başta Çorum olmak üzere çevre illerde uygulama ve iş imkânı bulacağı birçok işletmenin olması, programın geniş istihdam alanına sahip olduğunu bir kez daha göstermektedir” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

