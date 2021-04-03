HİTÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda bayrak devri

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İsmail Eker, görevini Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kör’e devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversitelerin üstlendikleri misyon kapsamında öncelikli sorumluluğunun vatana ve millete faydalı, eğitimli ve donanımlı gençleri kazandırmak, ikinci önemli görevinin de araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak olduğunu belirterek, bu doğrultuda çağın gereklerine uygun olarak yeniden yapılanma sürecinde bütünleşmiş yapılarla bir model oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Hitit Üniversitesi’nin kuruluşunun 15. yıldönümünü geride bıraktıklarını, önümüzdeki yeni bir 15 yıllık dönem için 2036’ya kadar, belirlenen hedeflere ulaşmak için çalıştıklarını dile getiren Prof. Dr. Öztürk, “Onun için insan kaynaklarımızı etkin kullanmaya çalışacağız. Kişiler üstü, alışkanlıklar üstü, bu üniversitede eğitim ve araştırmaya ne katacağını dikkate alarak hareket etmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.



“BİLGİ İŞLEMİN ÖNEMLİ BİR BAŞARI HİKÂYESİ VAR”

İsmail Eker’in görev yaptığı dönemde, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında önemli çalışmaların yapıldığını belirten Prof. Dr. Öztürk, şöyle konuştu:

“İsmail Bey’in, hangi kapasitede nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Kendisinden Allah razı olsun, üniversite adına çok şey başardı. Geçen 2 yıl boyunca yaptığımız çalışmalarda önemli bir başarı hikayesi var, yeni dönemde de bunu devam ettirmemiz lazım. O yüzden şimdi de yük Hakan Hoca’ya düşecek. Sonuçta herkes ne kadar kapasitesi, ne kadar birikimi varsa bunu yansıtmaya devam edecektir. Şimdiye kadar yapılanlar için teşekkür ederiz, bundan sonra yapılacak için Allah yardımcınız olsun. Hayırlara vesile olsun.”

Rektör Prof. Dr. Öztürk, konuşmasının devamında “Hakan Hoca da alanının uzmanı. Sistemi daha etkili hale getirecek çalışmalara girmeye başlayacağız. Daha başarılı, daha fonksiyonel, başarı hikayesi devam eden Bilgi İşlem’in, sadece eğitim kısmında değil araştırma geliştirme ve üniversitenin kurumsallaşması adına çok önemli işleri olacak. Sağlam temelleri var, üstüne bir şeyler koyacağız. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) iyi gidiyor. Entegrasyonla beraber sistem altyapısını toparlıyoruz. Uzaktan eğitim altyapısını güçlendirdik. Dolayısıyla yönetim olarak buraya çok önem veriyoruz. Önümüzdeki dönem için de görünen o ki dijital alan, her şeyin önüne geçecek. Eğitimin de bunun gerisinde kalmaması gerekiyor. Devir teslimin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Dr. Öztürk, daha sonra Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevini Dr. Öğretim Üyesi Hakan Kör’e devreden İsmail Eker’e, hizmetleri ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, çiçek verdi. (Haber Merkezi)