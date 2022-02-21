Hititler’den bugüne Çorum’un “Bronz” konusundaki üstünlüğü

Sert özellikte, kırılgan yapıya sahip bir maden olan bronzun, diğer madenlere göre üstün özellikleri var. Bu nedenle alet ve silah yapımında demire tercih ediliyor. Kolay şekil alması ve erimesi, bronz madeninin kullanım alanlarının artmasını sağlıyor.

Bronz alaşımını ilk bulan ve dünyaya tanıtanın Hititler olduğu biliniyor. Bu ise, günümüz dayanıklı tüketim maddelerinde büyük yeri olan “bronz” konusunda, Hitit uygarlığının başkenti Çorum’a ayrıcalıklı bir yer tanıyor. Çorum’un, bronz madenine daha sıkı sarılmasını gerekli kılıyor.

Çorumlu sanayici-iş insanı Hüseyin Hoşgör, işte bu heyecanla, endüstrinin en kıymetli metalini “Doğduğu Topraklardan Dünyaya” sloganı altında yoğun olarak üretmek üzere kolları sıvadı. Sanayi Sitesi’ndeki “Çorum Bronz” Türkiye’nin en büyük metal ve plastik marketi.

Hemşehrimiz Hüseyin Hoşgör, fabrika kurmak üzere hazırlıklara başladığını ve makina parkurunu, bir kısım aksamını satın alarak, diğer bir kısmını ise mühendislerle birlikte kendileri yaparak hazır hale getirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Makina İmalat, Havacılık ve Savunma, Gemi Sanayi, Demir Çelik, Petrol Doğalgaz ve Kimya ile Alüminyum Kablo Üretim sektörlerine hizmet veren Çorum Bronz Metal Market. Mimar Sinan Mahallesi Çorum Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

2006 yılında kurulan Çorum Teknik Çelik Döküm tesislerinde farklı döküm yöntemlerinde uzmanlaştıktan sonra kurduğumuz yeni fabrikada Bronz, Alüminyum, Pirinç ve Puntalık Bakır gibi diğer özel bakır alaşımlarının dökümünü yapıyoruz. Döktüğümüz bronzlar arasında, Kızıl Bronz, Kalaylı Bronz, Alüminyum Bronzu, Manganlı Bronz, Silisyum Bronzu ve Nikel Kalay Bronzu sayılabilir.

“Sürekli döküm yöntemine göre, savurma döküm yönteminin, bronzun tane yapısı, işlenebilirliği ve mekanik özellikleri bakımından daha olumlu sonuç verdiği bir gerçek. Dolayısıyla, Çorum Bronz olarak, döküm işlemlerimizde en ileri teknikleri uyguluyoruz. Hititler’den günümüze uzanan bir uygarlık çizgisinde, bronzu doğduğu topraklardan dünyaya sunmak üzere yola çıktık.

Hızla değişen metal teknolojisindeki yenilikleri müşterileriyle paylaşma sorumluluğunun farkında olan Çorum Bronz bu alanda her gün yükselen kaliteyi sunmayı ilke edinmiştir. Bronz ve Bakır alaşımlarının dökümünü kendi bünyesinde imal etmekte olan Çorum Bronz Metal Market'inde Mühendislik Plastikleri (Polietilen, Pom C / Delrin, Teflon / PTFE, Kestamid) çubuk ve levha olarak stoklarında satışa hazır şekilde bulundurmaktadır.”



(Haber Merkezi)

