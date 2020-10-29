Hititlerde kadın-erkek eşitliği roman olacak

İş Kadınları Derneği’nin bu kampanyaya ilişkin taahhüt defteri, CHP heyetinin geçen hafta sonu Dernek Başkanı Semrin Kaleli’nin OSB’deki Başer Makina Fabrikası’nı ziyareti sırasında, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Yozgat Milletvekili Ali Keven’e de imzalatıldı.

Tanınmış roman yazarı Hakan Yaman da, geçtiğimiz günlerde Çorum’i ziyareti sırasında, taahhüt defterini imzalayarak, Hititler’i, Kraliçe Puduhepa’yı ve Hititler’in kadın-erkek eşitliğine verdiği önemi anlatan bir roman yazma taahhüdünde bulundu.

Yağmaksan Makina Fabrikası Sahibi Fatih Yağlı, kadınların ekonomi içindeki yerini ve ülke ekonomisini anlatan, Çorum özelinde çekilecek bir kamu spotuna sponsor olacak.

Bek Tarım Sahibi Mustafa Bektaş, kadın girişimcilik eğitimlerine sponsor olmayı, Bilgi Koleji Kurucusu Erkan Çifçi de, kadın öğretmen oranını yüzde 50’ye çıkarmayı taahhüt etti.

(Haber Merkezi)