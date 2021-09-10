“Hedef, Çorum’un sulanabilir arazilerinin tamamını sulamak” 

Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar, pandemi sürecinin devam ettiğini, okulların ise zorunlu olarak açıldığını ve yüz yüze eğitimin başladığını hatırlatarak, aşı olmamakta ısrar edenlerin varlığına dikkat çekti ve bazı okullarda sınıf mevcutlarının 35’in üzerine çıktığı yolundaki duyumları dile getirdi. Milletvekili Ceylan, Avrupa’da hastane bahçelerinde sedye üzerinde can çekişen hasta görüntülerine tanık olunduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin sağlık altyapısı ve yetişkin personeliyle bu süreçte çok daha başarılı olduğunu söyledi.

Ülkenin normale dönmesi gerektiğini, bunun için tek çarenin de aşı olduğunu vurgulayan Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da aşı oranının yüzde 75 düzeyinde olduğunu, bu oranı yüzde 95’e çıkarmak gerektiğini anlatarak, “Hiç aşı olmayan veya aşılarını tamamlamayan insanlarımızın hastaneye düştüğünü, yoğun bakımlık olduğunu, hatta hayatını kaybettiğini görüyoruz. Aşı olanlar, virüs kapsalar bile çok hafif geçiriyorlar. Aşı yüzünden hastalanan kimseye de henüz rastlanmış değil. Dolayısıyla, herkesin aşısını yaptırması, devletine ve bilime güvenmesi gerekir” diye konuştu.

Eski Devlet Hastanesi’nin yıkımına başlandığını hatırlatırken, “gecikme” eleştirilerine de değinen Ceylan, “Pandemi sürecindeyiz. Çorum’a bir heyet gelecek ve teknik kararlar alınarak işe başlanacak, ama bir bakıyorsunuz heyetten biri ‘pozitif’ çıkıyor, Çorum ziyareti haftalarca, aylarca geri kalıyor. Bu gibi nedenlerle de gecikme oldu. Sonuç olarak 120 milyonluk bir ihale ile Çorum’a ikinci bir devlet hastanesi kazandırıyoruz. Hatta, poliklinik çalışmalarının devam edebilmesi için portatif bir bina da yapılacak.” ifadesini kullandı.

Milletvekili Ceylan, 15 bin metrekare kapalı alanda 180 yataklı bir hastanenin Çorum’a kazandırılacağını ve 2022’de tamamlanmasını beklediklerini belirtirken, önceki gün yaptığı basın açıklaması ile ilgili şunları ekledi: “Yeni hastaneye 150-200 doktor, 500-600 sağlık personeli gelecektir. Bu da Çorum açısından bir kazanımdır. Hızlı tren konusuna öncelik verdiğimizi de bu açıklamamda ifade ettim. Bu yıl sonuna kadar bu projenin ihale aşamasına geleceğini düşünüyoruz. Hatta biz, Delice-Çorum etabının öncelikle bitirilmesi konusunda gereken girişimleri yapıyoruz. Havalimanından da vazgeçmiş değiliz, ama Hızlı Tren projesi, programlanmış, yürümekte olan bir proje olduğu için öncelik veriyoruz. 2023’ten önce ihale edilmesini bekliyoruz.”

Çorum’da okullaşmaya büyük önem verdiklerini, dönemlerinde 133 okulun yapıldığını, sadece son iki yılda 33 okul binasını bitirdiklerini belirten Ceylan, “İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı ile birlikte eğitim ve sağlık konusuna büyük ağırlık veriyoruz. Çorum ortalaması olarak sınıf mevcutları 17 olarak belirlendi. Ama uygulamada aksamalar yaşanıyorsa, bunları çözmek için de azami çabayı gösteririz.” dedi.

Meltem Danışman Çınar’ın, günün 9 Eylül, yani İzmir’in kurtuluş günü olduğunu hatırlatarak, bu konudaki görüşlerini almak istediğini söylemesi üzerine de Ahmet Sami Ceylan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Büyük Zafer’le Türkiye Cumhuriyeti’nin yolunu açan tüm kahramanları saygıyla, rahmetle andığını söyledi ve “Şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakları bize kazandıranlara minnet borçluyuz. Cumhuriyetimizin kıymetini bilmeliyiz.” diye konuştu.

Milletvekili Ceylan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çorum’da bir kadının yaptığı hareketi hatırlatan Çınar’a şu değerlendirmeyi yaptı: “Çorum’a gelen herkes Çorum’un misafiridir. Bu hareketi tasvip etmemiz mümkün değil. Ancak, sonradan o kadına yapılan hakaretleri de tasvip edemeyiz. Siyasi davranışlar da, eleştiriler de nezaket sınırlarını aşmamalı, birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize zarar verecek söz ve hareketlerden kaçınmalıyız. Bizim sorunumuz sadece, devletle, milletle, bayrakla sorunu olanlarladır.”

Ceylan, küresel ısınma belirtileri ve yaşanan kuraklıkla ilgili soruyu yanıtlarken de şu görüşleri dile getirdi: “Ciddi bir kuraklık yaşamaktayız. Çorum merkezinin içmesuyu sorununu Koçhisar Barajı’nın isale hattı inşaatını hızlandırarak çözüyoruz. Köylerimizin tamamına içmesuyu getirdik, ama yeraltı suları çekildiği için tarımsal sulama bakımından da sıkıntılar yaşamaya başladık. Sulama konusunda çok yatırım yaptık, sulanabilir arazilerimizin yarısını sulama imkânına kavuşturduk. Hedefimiz bunu yüzde 100’e çıkarmak.”

Nüfusu 700 binin altında olan hiçbir kentte onkoloji merkezi bulunmadığını, bu konuda tek istisnanın Çorum olduğunu anlatan Ahmet Sami Ceylan, “Kanser hastalarımızı ve ref akatçilerini büyük şehirlerde çektikleri sıkıntılardan kurtarmak için bu konuya bütün ağırlığımızı koyduk. Çorum şu anda bile, dışarıya sevk veren değil, dışarıdan yüzde 30 oranında sevk alan bir sağlık merkezine dönüştü. Yaklaşık 70 milyonluk Onkoloji Merkezi yatırımıyla, Çorum’u bu bakımdan daha da güçlendireceğiz. 2. Etap ihalesi 24 Eylül’de yapılacak.” şeklinde bilgi verdi.

Çorumlu hemşehrilerine bazı müjdelerini Umut Radyo’dan vermek istediğini de belirten Çorum Milletvekili Ceylan, çene cerrahisi, ortodonti ve benzeri birimleri, yataklı tedavi bölümleri, ameliyathaneleri olan Diş Hastanesi ile ilgili yer sorununun çözümlendiğini, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki yerle ilgili herhangi bir pürüz kalmadığını, konunun Kamu İhale Kurumu’nda olduğunu, bu yatırımı, Hitit Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi’nin izleyeceğini söyledi.

Mevcut İdare Mahkemesi yanındaki 4 dönümlük alana Adli Tıp Merkezi kurulacağını ifade eden Ahmet Sami Ceylan, Bahabey Caddesi üzerindeki eski polis karakolunun başka bir yere taşındığını, ama burada verimli hizmet veremediğini hatırlatarak, “Eski karakolun karşısında, Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan askeri lojmanların Emniyet Müdürlüğümüze devri tamamlandı. 2 bin metrekarelik bu alana polis karakolu ve kadına şiddetle mücadele merkezi kuracağız. Halkımız, eskiden olduğu gibi Bahçelieler Polis Karakolu’na kolayca ulaşabilecek.” dedi.

Milletvekili Ceylan, 2022’de ihale edilecek Polis Moral Eğitim Merkezi’nin de Türkiye’nin en büyük tesislerinden biri olacağını, Çorum’a 70 bin metrekare alan üzerinde 10 bin metrekare kapalı alana sahip 5 yıldızlı bir tesis kazandıracaklarını anlatarak sözlerini şöyle tamamladı: “İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın, diğer milletvekili arkadaşlarımız ve tüm parti teşkilatımızla birlikte, Çorum’a, Çorumlu hemşehrilerimize hizmet için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Bütün eksikleri gideriyoruz, ihtiyaçları karşılıyoruz, yeter ki birlik, beraberlik ve kardeşliğimize gölge düşmesin. El ele yürümeye devam edelim.”