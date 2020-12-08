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Halk ozanı Haşimi Aslıhak’ı kaybettik

Çorumlu Halk Ozanı, türkülerin sevilen ismi Haşimi Aslıhak (72) hayatını kaybetti.

Güncel 08.12.2020, 19:56
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Halk ozanı Haşimi Aslıhak’ı kaybettik

Yeter Aslıhak’ın eşi, 9 çocuk babası Haşimi Aslıhak, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Evciortakışla Köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara-Mamak’ta ikamet eden Haşimi Aslıhak’ın 3 hafta önce Ankara’da Onkoloji Hastanesinde belinden ameliyat olduğu, beline platin takıldığı, hastanede bulunduğu süre içerisinde yeni tip koronavirüs hastalığına yakalandığı ve dün ise kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Merhumun cenazesinin yarın Evciortakışla Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Aşık Haşimi Aslıhak, yıllardır televizyon programlarında, konserlerde, şenliklerde türküleriyle, deyişleriyle, muhabbetiyle halkın gönlünü fethetmiş bir kişiydi. Aslıhak’ın vefatı ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

ÇORUM HABER merhuma Allah rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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