“Halk otobüsü işletmecileri kontak kapatma noktasına geldi”

CHP İl Başkanı Tahtasız, Çorum Ulaş Özel Halk Otobüsleri A.Ş.’yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı ve otobüs işletmecileri ile sohbet etti.

Gerek pandemi süreci nedeniyle işlerin düşmesi, gerekse akaryakıt fiyatlarının yüksekliği nedeniyle otobüs işletmecilerinin sıkıntılı bir dönem yaşadığını, işletmecilerin artık kontak kapatma noktasına geldiğini anlatan Tahtasız, “Pandemiden önce Halk Bankası’ndan aldıkları kredinin taksitlerini ödeyemeyen esnafımızın kredileri faizsiz 1 yıl ertelenmelidir. Ayrıca esnafımıza akaryakıt desteği verilmeli. Belediyemiz zorda olan esnafımızın yanında olmalı, destek vermelidir. Bu zor şartları devletimizle, belediyemizle, esnafımızla, halkımızla birlikte atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

Otobüs işletmecileri ise bazı semtlerde durak aralarının çok yakın olduğunu, mesafenin en az 200 metre olması gerektiğini ifade etti.

Ulaş A.Ş. yönetimi ve işletmeciler, CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindeki heyete ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Tahtasız’a ziyareti sırasında; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut ve İl Yöneticisi Meftun Karatepe de eşlik etti.(Haber Merkezi)