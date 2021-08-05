Halit Metineren defnedildi

Merhum Halit Metineren cenazesi önceki gün İkindi Namazı’na müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse, Taksiciler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, MHP önceki dönem il başkanları Mehmet Akif Aras, Hüseyin Esenyel, MHP İl, İlçe ve Merkez İlçe yöneticileri, belediye Meclis üyeleri, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

