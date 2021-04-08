Hacı Bektaş Veli Vakfı, Çorum ve Osmancık’ta karadut fidanı dikti 

UNESCO’nun 2021 yılını Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran Yılı ilan etmesi nedeniyle, Hacı Bektaş Vakfı Postnişini Veliyettin Ulusoy tarafından yurt genelinde başlatılan “karadut dikme projesi” kapsamında Çorum ve Osmancık’ta karadut fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikme etkinliğinin ilk ayağı, Alevi-Bektaşiler için önemli bir merkez olan Osmancık’taki Koyunbaba Dergahı’nda Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi, Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği ve Osmancık Koyunbaba Kültür Derneği işbirliğinde yapıldı.



Osmancık’ta düzenlenen törenin ardından ikinci fidan dikme etkinliği de Çorum’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda yapıldı. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun da destek verdiği “karadut fidanı dikme” programı, deyişlerin söylenmesi, semah dönülmesi ve ardından lokma dağıtımıyla sona erdi.

“Hacı Bektaş Vakfı Postnişini Veliyettin Ulusoy’un talimatı ile dergâhlarımıza ve kutsal mekânlarımıza karadut dikimi gerçekleştirilmektedir” diyen Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy, “Velayetname’de ‘yarı yanmış bir odun parçasını fırlatmış ve düştüğü yerde sana görev verildi’ deniyor. İnanışa göre o gün fırlatılan yarı yanmış odun parçası bugün Balım Sultan türbesinin önündeki karadut ağacıdır ve yüzyıllardır durmaktadır. Hacı Bektaş Veli’nin torunu Seyit Ali Sultan türbesinde ve dergâhlarımızın genelinde aynı cins karadut ağacı bulunmaktadır” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)