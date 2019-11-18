Gülseda & Emir Serkan çiftine görkemli düğün

Gürcan & İlknur Sağ çiftinin kızları olan Gülseda ile Satı & Taner Kılıç çiftinin oğlu Emir Serkan mutlu bir beraberlik için hayatlarını birleştirdi. Armina Termal Otel’de önceki gün gerçekleşen düğünde çiçeği burnunda çift, alkışlar ve meşaleler eşliğinde salona giriş yaptı.

Gelin arabasının renkleri ve süsleri bu aşkı adeta dünyaya haykırırken, çift ilk danslarını Özdemir Erdoğan’ın “Pervane” şarkısı eşliğinde yaptı. Birbirlerine uyumları ve sempatik tavırlarıyla düğün boyunca göz dolduran çiftin heyecanları ve mutlulukları gözlerinden kaçmadı.

Genç çiftin düğününe ATİK Genel Başkanı Aziz Şahin, ATİK Türkiye Başkanı Mehmet Arat, Çorum ve Bölge Başkanı-Kuzey Gücü Şirketler Grubu Onursal Başkanı Fahri Karayan, ATİK ve Kuzey Gücü yönetim kurulu üyelerinin yanısıra Ak Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, çiftin yakınları, arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Gülseda ve Emir Serkan çifti’nin nikahını Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakınmaz kıyarken, şahitler Aziz Şahin, Fahri Karayan, Murat Sağ, Ahmet Sami Ceylan, Yusuf Ahlatcı ve Erhan Akar da ömür boyu sürecek mutluluğa “Evet” dedi.

Milletvekili Ceylan salonda damadın alkış desibeli fazla olmasına rağmen evlilik cüzdanını geline vererek “son sözü nasılsa erkekler söyler” esprisi ile çifte bir ömür mutluluk diledi.

Orkestranın çaldığı birbirinden hareketli parçalar eşliğinde pistte vur patlasın çal oynasın tadında bir gece geçiren konuklar, şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Düğün pastasının kesilmesinin ardından takı merasimine geçilen törende heyecan ve coşku hiç eksilmedi.

ÇORUM HABER genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)