Önceki akşam Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ile Murat Erdem, Özel Kalem Müdürü Fatih Özüyağlı ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, gençlik kollarının her zaman yanında olduğu için Başkan Aşgın’a teşekkür ederek, “Halil İbrahim başkanımız her zaman gençlerin yanında oldu ve gençlere güveniyor. Bizde her daim başkanımızın yanındayız. Başkanımızın da bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda millete hizmet aşkıyla, ilk günkü aşk, inanç ve heyecanla aynı yolda durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



AŞGIN: “GENÇLİĞİ OLMAYANIN GELECEĞİ OLMAZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da konuşmasında gençlere güveninin tam olduğunu, gözlerindeki ışığın kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, “Gençliği olmayanın geleceği olmaz. Yarınların aydınlık Türkiye’sinin geleceğini bugünün gençleri belirleyecek. Yeni Musablar, Fatihler bu masalardan çıkacak. Sağına soluna bakmadan ‘ben varım’ diyebilen gençlerimizin her zaman yanlarında ve destekçileri olacağız” diye konuştu.

Toplantı sonunda ise Muhammed Fatih Temur, Aşgın’a tablo hediye etti. Aşgın da günün anısına gençlere kitap dağıtarak, hem okumanın önemine değindi hem de gençlere kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulundu. (Haber Merkezi)

