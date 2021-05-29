Gençler e-Fetih’de buluşuyor

AGD Çorum Şubesi tarafından yapılan açıklamada fetih kutlamalarının aynı heyecan ve coşkuyla devam ettiği vurgulandı. Buna göre www.e-fetih.com isimli internet sitesinde bugün canlı yayınlanacak olan İstanbul’un Fethi ve Kudüs’ün Fethi Programı’na tüm gençler davet edildi.

“Dijital ortamlarda aynı stadyumdaymış gibi fethin heyecanını ve coşkusunu göstermiş olacağız” denilerek İstanbul’un Fethi ve Kudüs’ün Fethi kutlamalarını sanal ortama taşıyan AGD, katılımcılara birçok sürpriz de hazırladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in övgüsüne nail olan kumandan ve ordularının anılacağı programın bugün saat 21.00’de canlı yayınlanacağını açıklayan AGD her katılımcıya özel e-fetih bileti hazırladı.

İstanbul Fethi ve Kudüs’ün Fethi kutlamalarına önemine değiniler açıklamada fetih aşkının gençlere aşılanacağı, İstanbul’un Fethi’nin İslam’ın Avrupa’daki varlığının teminatı olduğu ve hiçbir engelin fetih coşkusunun önüne geçemeyeceği de dile getirildi.

(Haber Merkezi)

