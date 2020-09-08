Genç teğmene hüzünlü veda

İstanbul'da okulunu yeni bitiren ve yeni Teğmen rütbesi alan Murat Koçak, köyünde düzenlenen törenle defnedildi.

Cenaze törenine; Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İbsir, MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, askeri yetkililer, bazı siyasi parti yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(Haber Merkezi)