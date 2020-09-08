Flaş Haber“Çorum iyiye gitmiyor”
Genç teğmene hüzünlü veda
Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Çorumlu Teğmen Murat Koçak (25), Ortaköy ilçesi Karahacip Köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel 08.09.2020, 09:48
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İstanbul'da okulunu yeni bitiren ve yeni Teğmen rütbesi alan Murat Koçak, köyünde düzenlenen törenle defnedildi.
Cenaze törenine; Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İbsir, MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, askeri yetkililer, bazı siyasi parti yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
(Haber Merkezi)
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