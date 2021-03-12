Çorum Genç Memur-Sen'de bayrak değişimi yapıldı. 2018 yılından buyana il başkanlığı görevini yürüten Fatih Okumuş, görevi daha önce Başkanvekili olarak görev yapan İlhan Ünal' a devretti.

Memur-Sen İl Başkanı Tekin Çınar ve yeni Genç Memur-Sen İl Başkanı İlhan Ünal, hizmetlerinden dolayı eski başkan Fatih Okumuş’a teşekkür plaketi verdi. Devir teslim töreninde konuşan Genç Memur-Sen’in yeni İl Başkanı İlhan Ünal, “Bu bir bayrak yarışı ve hizmet sevdasıdır. Hedefimiz almış olduğumuz bu bayrağı daha yukarılara taşımaktır” dedi.



İLHAN ÜNAL KİMDİR?

İskilip’te doğan İlhan Ünal, ilk ve orta öğretimini Çorum’da, lise eğitimini Samsun'da tamamladıktan sonra 2013’te Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Ünal; Sosyal Hizmet Uzmanlığı, Kuruluş Müdür Yardımcılığı, Kuruluş Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Halen Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisans eğitimine devam eden İlhan Ünal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

(Haber Merkezi)

