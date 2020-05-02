Genç kadın evinde ölü bulundu

Uzun süredir genç kadından haber alamayan yakınları anahtarla kapıyı açıp içeri girdiklerinde mutfakta G.G’yi hareketsiz yatarken oğlunu ise uyurken bulundu. G.G’nin nefes almadığını ve vücudunda morluklar olduğunu gören yakınları hemen 112 ve polis ekiplerini arayıp yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. 3 yaşındaki küçük çocuk ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası G.G’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.